В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою ЗСУ. Окупанти продовжують вести бойові дії на займаному рубежі, надаючи перевагу ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам.

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Окупанти продовжують зазнавати втрат

Українська армійська авіація 13 серпня двічі вдарила по опорних пунктах окупантів в Баштанському районі. Своєю чергою, бійці ракетно-артилерійських підрозділів під час виконання вогневих завдань знищили:

15 окупантів,

1 танк Т-72

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Окрім цього, в Музиківці та Новій Каховці спопелили 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога наразі встановлюють.

Водночас на Одещині росіяни продовжують здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких безпілотників знищили наші захисники. Він намагався розвідувати лінію узбережжя з моря.

Влучним пострілом "Орлан-10" був з літального апарату модифікований в підводний,

– зауважили в ОК "Південь".

Захисники додали, що в Чорному морі склад та положення ворожого корабельного угруповання не змінились. 2 російські судна продовжують загрожувати українським містам 16 високоточними ракетами типу "Калібр". Також на бойовому чергуванні перебуває 1 великий десантний корабель.

Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, в оперативному командуванні "Південь" закликали мирних жителів не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, а також не наражатися на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах.

Дивіться зверненні представника оперативного командування "Південь":

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