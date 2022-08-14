У ПВК Вагнера вербували в'язнів з 2 російських колоній. Про їхню загибель розповіли родичі.

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В Україні ліквідували понад 200 в'язнів з ПВК Вагнера

На війні проти України, ймовірно, загинули понад 200 в'язнів, яких завербували у ПВК Вагнера. Їхні родичі розповіли, що померли практично всі бійці з пітерської ВК-6 "Обухово".

Інформацію щодо загибелі також обговорюють ув'язнені колонії. За їхніми словами, живими залишилися двоє чоловіків. Обидва наразі перебувають у лікарні: один – у комі, другий – залишився без ніг.

Окрім цього, джерело з ВК-7 "Панковка" у Великому Новгороді повідомило, що з їхньої колонії також "майже всі загинули". З "Обухово" в ПВК Вагнера могли забрати приблизно 200 людей. Своєю чергою, у "Панківці" також мовиться про десятки в'язнів.

Вперше про вербування ув'язнених на війну почали розповідати на початку липня. Увесь цей час представники федеральної служби виконання покарань росії спростовують будь-які факти візитів представників ПВК Вагнера та вербування в'язнів.

Однак російська пропаганда цю інформацію підтвердила. На каналі "росія 1" нещодавно показали фрагмент випуску "бесогон тб", у якому нікіта міхалков розповів про "героїчно" загиблого 14 липня ув'язненого пітерської ВК-7 "Яблунівка" константіна тулінова.

Пропагандист розповів, що тулінова посмертно помилували. Ба більше, окупанта прирівняли до учасника бойових дій та виплатили родичам обіцяні гроші.

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