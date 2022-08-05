Чимало з ни перебували у в'язницях суворого режиму, які розташовані у віддалених областях. Розслідувачі навіть з'ясували, що в одну з колоній приїжджав бізнесмен Євген Пригожин. Вважають, що він – керівник ПВК "Вагнер".

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Як вербують найманців

Родичі ув'язнених розповіли, як відбувається вербування. Наприклад, на території однієї з в'язниць облаштували пункт спеціальної підготовки найманців. Навчаються там по 20 годин на день.

Ввербувальники закликають в'язнів "захищати батьківщину". Натомість обіцяють "золоті гори". Зокрема, зарплату близько 200 тисяч рублів на місяць, лікарняні – 300 тисяч рублів і так звані "гробові" – 5 мільйонів.

Обіцяють помилування

Крім того, після пів вроку служби ув'язненим обіцяють помилування від путіна. За інформацією розслідувачів, відмовитись не можна. На в'язнів тиснуть. Тих, хто йде проти, відправляють до штрафних ізоляторів.

Коли вербувальники виїхали з установи, начальник установи порадив їм "добре подумати і відмовитися" від пропозиції вступити до лав бійців ПВК",

– зауважують розслідувачі.

Ймовірно, росія так активно вербує найманців через шалені втрати.

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