В ЧВК Вагнера вербовали узников из 2 российских колоний. Об их гибели рассказали родственники.

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В Украине ликвидировали более 200 заключенных из ЧВК Вагнера

На войне против Украины, вероятно, погибли более 200 заключенных, которых завербовали в ЧВК Вагнера. Их родственники рассказали, что скончались практически все бойцы из питерской ВК-6 "Обухово".

Информацию о гибели также обсуждают заключенные колонии. По их словам, в живых остались двое мужчин. Оба сейчас находятся в больнице: один – в коме, второй – остался без ног.

Кроме того, источник из ВК-7 "Панковка" в Великом Новгороде сообщил, что из их колонии также "почти все погибли". Из "Обухово" в ЧВК Вагнера могли забрать около 200 человек. В свою очередь, в "Панковке" также говорится о десятках заключенных.

Впервые о вербовке заключенных на войну стали рассказывать в начале июля. Все это время представители федеральной службы исполнения наказаний россии опровергают любые факты визитов представителей ЧВК Вагнера и вербовку заключенных.

Однако российская пропаганда подтвердила эту информацию. На канале "россия 1" недавно показали фрагмент выпуска "бесогон тв", в котором никита михалков рассказал о "героически" погибшем 14 июля заключенном питерской ВК-7 "Яблоновка" константине тулинове.

Пропагандист рассказал, что тулинова посмертно помиловали. Более того, оккупанта приравняли к участнику боевых действий и выплатили родственникам обещанные деньги.

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