Завдяки діям бійців ЗСУ у ворога стає менше артилерії. Однак на знищенні "Граду" наші військові не зупинилися.

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ЗСУ ефектно нищать окупантів

На знищенні ворожої реактивної системи залпового вогню наші військові не зупинилися. Згодом аеророзвідка помітила ворожу активність біля знищеного "Граду".

Як з'ясувалося, окупанти там організували склад боєкомплекту. Тому і його накрили прицільним вогнем. Ще на один боєкомплект у ворога стало менше.

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На Херсонщині в окупантів неприємності

13 серпня на тимчасово окупованій території Херсонщини прогриміло кілька вибухів, зокрема у:

Чаплинці Каховського району;

Нижніх Сірогозах у Генічеському районі;

Новотроїцькому;

Ближче до вечора вибухи прогриміли у Новій Каховці, після чого над містом здійнялася хмара чорного диму. На місці виникла пожежа. Окупаційна "адміністрація" заявила про влучання у завод "Сокіл" неподалік Каховської ГЕС, водночас депутат Херсонської облради каже, що ЗСУ накрили позиції росіян.

На цьому "бавовна" не закінчилася і ввечері пролунали вибухи у Херсоні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що після серії вибухів російське командування масово втікає з правого берега Херсонщини.

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