Перші повідомлення про це почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах приблизно о 15:50. Згодом виявилося, що вибухи не припиняються та лунають у різних куточках окупованої Херсонської області. А вибухи у Мелітополі вже офіційно прокоментував український представник влади.

Приблизно тоді ж У Маріуполі пролунав потужний вибух, який чуло усе місто

Де чули вибухи на Херсонщині:

Чаплинка в Каховському районі;

Нижні Сірогози в Генічеському районі;

Новотроїцьке на Херсонщині.



Місця, біля яких чули один або кілька вибухів / Скриншот із Deepstate

Де пролунали вибухи в Мелітополі

Щодо Мелітополя, то вибухи прокоментував мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що чули ці звуки мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.

Сьомий день поспіль наші сили спротиву не дають раши**ам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя,

– написав Федоров.

У соцмережах пишуть, що там сталася "бавовна" у військкоматі, який мобілізовував жителів окупованого району. Проте наразі це офіційно не підтверджували й не спростовували.

Пролунав вибух у Маріуполі

Також з'явилося схоже повідомлення від радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що о 15:40 пролунав вибух, який чули у всіх районах окупованого росіянами міста.

Днем раніше – теж пролунали вибухи в Мелітополі: дивіться відео