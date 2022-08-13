Над містом піднявся стовп чорного диму. У Новій Каховці пролунали сирени.
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На місці масштабна пожежа
З огляду на масштаби стовпа диму, який піднявся над Новою Каховкою, можна зробити висновок, що на місці удару виникла потужна пожежа.
Наслідки вибухів у Новій Каховці: дивіться відео
У місцевих каналах почали з'являтися фото з наслідками вибуху. Дим над містом більше нагадує "бавовняного" ведмедя – від ЗСУ для окупантів.
Дим над Новою Каховкою після прильоту