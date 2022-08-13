Благодаря действиям бойцов ВСУ у врага становится меньше артиллерии. Однако на уничтожении "Града" наши военные не остановились.

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ВСУ эффектно уничтожают оккупантов

На уничтожении вражеской реактивной системы залпового огня наши военные не остановились. Впоследствии аэроразведка заметила вражескую активность у уничтоженного "Града".

Как выяснилось, оккупанты там организовали склад боекомплекта. Потому и его накрыли прицельным огнем. Еще на один боекомплект у врага стало меньше.

ВСУ уничтожают "Град" и склад оккупантов: мощное видео

В Херсонской области у оккупантов неприятности

13 августа на временно оккупированной территории Херсонщины прогремело несколько взрывов в:

Чаплинцах Каховского района;

Нижних Сирогозах в Геническом районе;

Новотроицком;

Ближе к вечеру взрывы прогремели в Новой Каховке, после чего над городом поднялось облако черного дыма. На месте возник пожар. Оккупационная "администрация" заявила о попадании в завод "Сокол" недалеко от Каховской ГЭС, в то же время депутат Херсонского облсовета говорит, что ВСУ накрыли позиции россиян.

На этом "хлопки" не закончились и вечером раздались взрывы в Херсоне.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что после серии взрывов российское командование массово сбегает с правого берега Херсонской области.

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