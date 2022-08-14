Окупанти атакували Зміївську громаду області. Унаслідок цього постраждали 3 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

росіяни атакували близько 1 ночі. Варто зазначити, що вибухи пролунали після відбою повітряної тривоги в Харківській області.

Серед постраждалих чоловік та 2 жінки. Вони зазнали легких ушкоджень.

Одна з російських ракет влучила по об'єкту критичної інфраструктури, інші пошкодили навколишні будинки та автомобілі.



Наслідки обстрілу Харківщини / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Ситуація на Харківщині

Уночі прильотів по Харкову не зафіксували. Близько 18:00 13 серпня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі, через що спалахнути дахи господарчих споруд. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Богодухівський, Харківський та Чугуївський райони області. Кілька разів ворог атакував Циркуни, де внаслідок обстрілів горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

Олег Синєгубов наголосив, що поки росіяни тероризують мирне населення області, ЗСУ дають їм відсіч по всій лінії фронту. Біля Питомника окупанти намагалися вести розвідку боєм, однак атака провалилася.

Варто переглянути – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 14 серпня: дивіться відео