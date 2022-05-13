Роковая переправа

Российские оккупанты решили зайти в тыл к украинским Силам в Северодонецке. Но препятствием им стоит река Северский Донец. Они решили ее форсировать.

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Для этого оккупанты развернули понтонную переправу вблизи поселка Белогоровка. Там они и попали в ловушку к украинским военным.

После того, как часть российской техники перешла реку, украинские военные нанесли неожиданный удар, уничтожив понтонную переправу. А уже после этого уничтожили всю технику противника, которая некуда было отступать.

По предварительным подсчетам, речь идет о потере техники, по меньшей мере, одной батальонной тактической группы. В общей сложности это более 70 единиц техники врага, которая была либо уничтожена, либо покинута оккупантами. Следовательно, стала трофейной добычей украинских защитников.

Фотографии уничтоженной российской техники при попытке переправы через реку Северский Донец / Источник: twitter.com/Blue_Sauron



О том, сколько кафиров было уничтожено во время этой атаки украинских защитников – не сообщается. В России с такими потерями не числятся, максимально скрывая их.

Россияне признают потери

Даже российские пропагандисты признают, что потерпели неудачу при попытке переправы через Северский Донец. Они насчитали 73 единицы потерянной техники. В их числе 38 БМП, 4 БТР, 6 танков Т-72. И даже два катера.

При этом попытку переправиться через реку в этом месте россияне предпринимают не впервые. Но результат всегда один и тот же.

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Давление на российское военное руководство

В британской разведке указывают, что попытки без подготовки переправить такое большое количество техники через реку свидетельствуют о немалом давлении на военное руководство. Они все пытаются сделать в угоду Кремлю, не считая возможных провалов.

"Переправа через реку в спорной среде является очень рискованным маневром и говорит о давлении, которое испытывает российское командование, чтобы достичь прогресса в своих операциях на востоке Украины", – говорится в сообщении британской разведки.

Там же добавляют, что оккупанты не могут продвинуться на этом направлении. Даже после того, как перебросили сюда войска, которые были задействованы в оккупации Киевской и Черниговской областей.