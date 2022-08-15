Про це розповів військовослужбовець та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, загарбники також змушують цивільних працювати за рублі, погрожуючи звільненням та "розмовами".

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Окупанти поширюють пропаганду на тимчасово окупованих територіях

Хлань зауважив, що 14 серпня минає 172 день повномасштабного російського вторгнення.

Схоже, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині. Тому окупанти активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки й затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів,

– зазначив депутат.

Окрім цього, на 26 – 27 серпня для освітян анонсували семінар у Генічеську. На нього повинен приїхати міністр освіти росії та якісь "гості".

"То вже одразу й місце зустрічі казали б, бо поки замовчують. Буде, як з "форумом" у Херсоні, провели без анонсів від страху, що з ними щось зроблять", – додав Хлань.

За його словами, 15 серпня окупанти планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити свою пропагандистську роботу.

"Поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на Заході України. І так у всьому – ліплять картинку, але й те виходить невміло й погано", – зазначив військовий.

Він зауважив, що ця "картинка" окупантів подобається лише поодиноким колаборантам. Однак росія кине і їх, адже робить так зі всіма зрадниками.

"Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога, в Україні більше місця не буде", – наголосив Хлань.

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Удари ЗСУ по мостах руйнують логістику окупантів

Депутат розповів, що на Херсонщині катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну. Профільні лікарі виїжджають з тимчасово окупованої території, тому надати кваліфіковану медичну допомогу стає нікому.

Росіяни звітують, що завезли якихось незрозумілих лікарів, які будуть проводити виїзні прийоми, але про яку якість можна говорити? Росіяни вбивають наших людей, доводять до межі виживання, а потім пропонують свої криваві гроші й подачки,

– зауважив Хлань.

Водночас зрадник кіріл стрємоусов обіцяє, що опалювальний сезон не зірвуть. Постачання вугілля буцімто відбуватиметься з квазіреспублік на Донбасі.

"Але хто довіряє людині, яка привела вбивць на нашу землю, і тим більше – самим вбивцям? Виїзд, на жаль, дорожчає, і дорога, що займала 1 – 2 дні, зараз триває по 5. Росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS", – розповів військовий.

Він додав, що пошкоджені мости не дають росіянам змоги підвезти підкріплення, пальне, їжу тощо. Рух понтонними переправами – повільний, тому об’єми вже зовсім не ті, які ворогам потрібні.

"Будуть лізти, складати — ми будемо вбивати й руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте", – наголосив депутат.

Хлань підсумував, що слід чекати на те, що новий тиждень принесе Україні нові перемоги та багато "хороших" окупантів.

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