Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань. Він підтвердив інформацію про те, що російські офіцери вже почали перебиратися на лівобережжя Херсонщини.

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"росіяни готуються залишити Херсон"

За словами Хланя, на правому березі Дніпра можуть залишитися лише звичайні солдати. Але й вони не затримаються там надовго.

"російські солдати взагалі можуть залишитися без нічого. Я думаю, що вони скоро самі будуть тікати", – сказав депутат Херсонської облради.

Він додав, що українська авіація методично знищує ворожі склади з боєприпасами та посольством. Також завдяки влучним ударам ЗСУ пошкоджені транспортні артерії, які могли б допомогти окупантам поповнити свої запаси на правому березі Дніпра.

Наступні 2 тижні будуть вирішальними. В окупантів просто не буде боєкомплектів і банально не буде продовольства. Я думаю, росіяни розглядають повний відхід з правобережжя. Тобто готуються залишити Херсон і правобережну частину Херсонщини,

– наголосив Хлань.

Як окупанти зривають злість на цивільних

Водночас такі плани росіян викликають занепокоєння, адже окупанти можуть намагатися "відігратися" на місцевому населенні за свої поразки.

Минулої ночі окупанти проводили серію нічних обшуків. Вони вдиралися у квартири людей, навіть тих, хто виїхав. Багато людей затримали й продовжують затримувати,

– розповів Хлань.

Він додав, що російські загарбники намагаються знайти херсонських партизанів, які дуже активізувалися останніми місяцями.

"Партизанський рух руйнує багато планів окупантів, зокрема щодо проведення так званих референдумів та видачі російських паспортів. Партизани проводять роз'яснювальну роботу, попри велику небезпеку", – зазначив депутат Херсонської облради.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Вночі 14 серпня ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині. Як розповіли в ОК "Південь", військові вирішили остаточно закріпити за мостом статус "непроїзного".

Жителів Херсонщини закликали евакуюватися з області. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що евакуація потрібна для того, аби врятувати жителів регіону "від холодів і ворога".

окупаційна влада Херсонщини анонсувала, нібито готова відкрити 100 навчальних закладів за своєю програмою у регіоні. Однак ці установи повністю не укомплектовані.

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