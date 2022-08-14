Причиною евакуації є майбутня "важка зима". Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Зверніть увагу Верещук пояснила, що перешкоджає евакуації українців з Херсонщини
Чому мешканців Херсонщини просять виїхати
Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога,
– закликала Верещук.
За словами міністерки, якщо немає можливості евакуюватись, то люди мають зв'язатись з представниками ОВА. Нині з регіону вже виїхало близько 50% населення.
Яка ситуація на Херсонщині
Як розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в регіоні дуже напружена.
"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", – сказав Янушевич.
За його словами, наразі на Херсонщині не працює пошта. Окупанти зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею. Також в області немає українського інтернету та телебачення.
Нині евакуацію очікують понад 20 000 жителів Херсонщині.
Евакуація українців з небезпечних регіонів: головні новини
- Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати.
- 2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Влада наголосила, що залишатися у регіоні небезпечно.
- Пізніше стало відомо, що з 1 серпня з Донецької області евакуювали 3 908 осіб, з них – 777 дітей. Загалом з Донеччини планують евакуювати 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.
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Крім того, на Рівненщині розробили й затвердили план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з боку білорусі.
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