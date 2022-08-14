Причиною евакуації є майбутня "важка зима". Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зверніть увагу Верещук пояснила, що перешкоджає евакуації українців з Херсонщини

Чому мешканців Херсонщини просять виїхати

Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога,
– закликала Верещук.

За словами міністерки, якщо немає можливості евакуюватись, то люди мають зв'язатись з представниками ОВА. Нині з регіону вже виїхало близько 50% населення.

Яка ситуація на Херсонщині

Як розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в регіоні дуже напружена.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", – сказав Янушевич.

За його словами, наразі на Херсонщині не працює пошта. Окупанти зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею. Також в області немає українського інтернету та телебачення.

Нині евакуацію очікують понад 20 000 жителів Херсонщині.

Евакуація українців з небезпечних регіонів: головні новини

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