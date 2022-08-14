Причиною евакуації є майбутня "важка зима". Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зверніть увагу Верещук пояснила, що перешкоджає евакуації українців з Херсонщини

Чому мешканців Херсонщини просять виїхати

Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога,

– закликала Верещук.

За словами міністерки, якщо немає можливості евакуюватись, то люди мають зв'язатись з представниками ОВА. Нині з регіону вже виїхало близько 50% населення.

Яка ситуація на Херсонщині

Як розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в регіоні дуже напружена.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", – сказав Янушевич.

За його словами, наразі на Херсонщині не працює пошта. Окупанти зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею. Також в області немає українського інтернету та телебачення.

Нині евакуацію очікують понад 20 000 жителів Херсонщині.

Евакуація українців з небезпечних регіонів: головні новини

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати.

2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Влада наголосила, що залишатися у регіоні небезпечно.

Пізніше стало відомо, що з 1 серпня з Донецької області евакуювали 3 908 осіб, з них – 777 дітей. Загалом з Донеччини планують евакуювати 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.

Крім того, на Рівненщині розробили й затвердили план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з боку білорусі.

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