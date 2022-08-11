Держава гарантує транспортування та виплати в межах обов'язкової евакуації з Донецької області. Про це заявила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Які перші результати евакуації з Донецької області

За словами Верещук, обов'язкова евакуація з Донецької області – перша та поки що єдина. Наразі у регіоні перебуває 50 тисяч дітей. Тому міністерка закликала вивозити їх у більше безпечні місця.

Батьки не залишаться наодинці з проблемами і маленькими дітьми. Усі отримають медичну домовому, психологічну та освітянську,

– наголосила Верещук.

Вона зазначила, що уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію жителів неокупованих районів Донецької області у зв’язку з постійними обстрілами та неможливістю забезпечити опалювальний сезон.

Евакуйованим людям нададуть безкоштовне житло

Ірина Верещук повідомила, що людям, яких евакуйовують з Донеччини, надаватимуть безкоштовне житло та соціальний захист.

"Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню житлом. Тобто люди приїдуть та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно нікого не буде виселяти", – зазначила Верещук.

Евакуація українців у безпечні регіони: головні новини

Українці продовжують евакуацію з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії. Але не скрізь росіяни дозволяють виїхати на більш безпечні території. Так, загарбники обстріляли автобус з цивільними, які мали намір евакуюватися з села Старосілля Херсонської області.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати.

2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Влада наголосила, що залишатися у регіоні небезпечно.

До речі, загалом з Донеччини планують евакуювати 50 тисяч дітей і 200 тисяч дорослих.

На Рівненщині розробили й затвердили план евакуації цивільного населення на випадок вторгнення ворога з боку білорусі.

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