У Рівненській ОВА зауважили, що ухвалений план продовжать допрацьовувати та доповнювати. Перший заступник очільника області Сергій Подолін підкреслив, що загроза нападу з білорусі залишається.

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План евакуації жителів Рівненщини

Про затвердження плану евакуації населення Рівненщини у разі вторгнення з білорусі Сергій Подолін повідомив за результатами наради з представниками райадміністрацій та силовиками.

У процесі підготовки розробники плану керувалися досвідом представників тимчасово окупованих територій Запорізької області та рекомендаціями, напрацьованими під час візиту до вже деокупованої Чернігівщини.

Ми ні на хвилину не відкидаємо загрози з боку білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об'єкти укриття. На випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення,

– заявив Подолін.

Посадовець уточнив, що у територіальних громадах, зокрема, створено евакуаційні пункти, а насамперед людей вивозитимуть зі Сарненського та Вараського районів області. У випадку загрози, про необхідність евакуюватися місцевих жителів негайно сповістять.

Передусім, це соціально незахищені люди, які не мають родичів, транспорту, перебувають у спецзакладах, яким потрібна допомога влади. Ми розуміємо, що на півночі нашої області (Рівненської – ред. 24 канал) майже у кожної сім'ї є автотранспорт, розуміємо, як переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були, за можливості, організовані колони, які супроводжуватимуться поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв треба,

– запевнив представник Рівненської ОВА.

До слова, за результатами засідання Сергій Подолін доручив доопрацювати можливі шляхи евакуації маломобільних груп та найбільш незахищених верств населення. Зокрема, мовиться про підопічних інтернатів та тяжких хворих у медзакладах. Крім того, мовиться про вживання фільтраційних заходів, щоб виявляти диверсійні групи ворога.

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