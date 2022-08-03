Попри усі спроби ворога застосовувати ДРГ, українські військові успішно знищують їх. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 3 серпня.

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білорусь продовжує співпрацювати з росією

Проведено тренування зі зв'язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України,

– мовиться в повідомленні.

Тим часом на Сіверському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та проводив повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали з артилерії райони Кодеми, Семигір'я, Травневого, Виїмки, Берестового, Бахмутського та Опитного. Ворог завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки.

Окупанти наступали в районі західної околиці Берестового, але не мали успіху. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають. На напрямках Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни завдали потужного удару та змусили окупантів відійти.

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