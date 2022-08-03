Несмотря на все попытки врага применять ДРГ, украинские военные успешно их уничтожают. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 августа.

Обратите внимание ВСУ обезвредили вражескую разведгруппу и успешно отразили наступления захватчиков

Беларусь продолжает сотрудничать с россией

Проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины,

– говорится в сообщении.

Между тем, на Северском направлении враг обстреливал позиции ВСУ по ствольной артиллерии и проводил воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Самая сложная ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении захватчики обстреливали из артиллерии районы Кодемы, Семигорья, Майского, Выемки, Берестового, Бахмутского и Опросного. Враг нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Оккупанты наступали в районе западной окраины Берестового, но не имели успеха. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются. На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощный удар и заставили кафиров отойти.

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