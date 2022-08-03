В Ровненской ОВА отметили, что принятый план продолжат дорабатывать и дополнять. Первый замглавы области Сергей Подолин подчеркнул, что угроза нападения с беларуси остается.

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План эвакуации жителей Ровненской области

Об утверждении плана эвакуации населения Ровненской области в случае вторжения из беларуси Сергей Подолин сообщил по результатам совещания с представителями райадминистраций и силовиками.

В процессе подготовки разработчики плана руководствовались опытом представителей временно оккупированных территорий Запорожской области и рекомендациями, наработанными во время визита в уже деоккупированную Черниговщину.

Мы ни на минуту не исключаем угрозы со стороны беларуси. Продолжаем мониторить ситуацию на границе, усиливать систему гражданской защиты, прежде всего, объекты укрытия. На случай худшего сценария у нас есть утвержденный план для эвакуации гражданского населения,

– заявил Подолин.

Чиновник уточнил, что в территориальных общинах, в частности, созданы эвакуационные пункты, а в первую очередь людей будут вывозить из Сарненского и Варасского районов области. В случае угрозы о необходимости эвакуироваться местных жителей немедленно известят.

Прежде всего, это социально незащищенные люди, у которых нет родственников, транспорта, находящиеся в спецучреждениях, которым нужна помощь власти. Мы понимаем, что на севере нашей области (Ровненской – ред. 24 канал) почти у каждой семьи есть автотранспорт, понимаем, как перемещаться, чтобы не было скопления, чтобы это были, по возможности, организованные колонны, сопровождаемые полицией. Также мы понимаем, какой нам транспорт, его количество и материальный резерв нужно,

– заверил представитель Ровенской ОВА.

К слову, по результатам заседания Сергей Подолин поручил доработать возможные пути эвакуации маломобильных групп и наиболее незащищенных слоев населения. В частности, речь идет о подопечных интернатов и тяжелых больных в медучреждениях. Кроме того, говорится об принятии фильтрационных мер, чтобы выявлять диверсионные группы врага.

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