Полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил вероятность скорейшего наступления с территории беларуси. В частности, отметил, что беларусь уже разместила свои БТГ вдоль границы.

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Они держат 6 батальонных тактических групп (БТГ) вдоль границы. Мы предполагаем. Что они могут выставить до 20 – 25 БТГ. Если они ротацию 6 батальонных тактических групп осуществляют 5 – 6 дней, то перемещение 20 БТГ, даже комбинированным способом (когда колесная техника идет по дорогам, а гусеничная – по железной дороге), может занять несколько дней,

– объяснил он.

Разведка "держит руку на пульсе": передвижение техники будет невозможно не зафиксировать

Эксперт также отметил, что наша разведка следит за белорусской угрозой, поэтому мы будем знать сразу, если войска беларуси активизируются.

"Это массовое перемещение техники, поэтому наша разведка сразу же будет знать, когда беларусь начнет активное движение. Разведка работает. Все сразу будет ей известно", – подытожил эксперт.

Вероятное вторжение из беларуси: последние новости

белорусская армия не прекращает учений вблизи украинской границы. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что боевой и численный состав оккупантов остается без существенных изменений. Не изменяет враг и характер своих действий.

Эксперты отмечают, что решение о наступлении на Украину может дестабилизировать власть самопровозглашенного президента республики беларусь. Поэтому он делает все возможное, чтобы оттянуть его.

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