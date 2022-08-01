белорусская армия не прекращает учений вблизи украинской границы с целью удержания наших войск в этой зоне. Об активном наступлении речь пока не идет – друзья оккупантов отдали свою территорию в полное распоряжение врага, но идти на смерть без его поддержки боятся.

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Сколько времени нужно россиянам для перекидывания своих сил в беларусь

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что очень оперативно перебросить свои подразделения россияне могут, такая вероятность существует и ее нужно учитывать.

Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в беларусь через две-три недели, если им понадобится, – сказал он.

Скибицкий добавил, что во время учений по полномасштабному вторжению в Украину оккупанты тренировались быстро перекидывать свои силы с одного направления на другое.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что пока нет признаков того, что белорусская армия активно готовится к наступательным действиям. Сам лукашенко также заявлял, что помощь его армии россиянам не требуется.

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