Військові "другої армії світу" продовжують чинити терористичні акти. Один із них – обстріл цивільного автобуса, на якому мешканці Херсонщини прагнули виїхати на підконтрольні Україні території.

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Як зауважив під час телемарафону виконувач обов'язків начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, кількість жертв дійсно зросла. Вже відомо, що від рук ворога загинуло троє людей, котрі їхали на цьому автобусі.

Я можу повідомити, що це не перший випадок, коли обстрілювались мирні автомобілі громадян. Які перевозили людей, які перевозили гуманітарні вантажі,

– підкреслив він.

Ворог обстріляв мікроавтобус впритул

Про обстріл автобуса з цивільними розповів глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зауважив, що семеро людей намагались евакуюватись на червоному мікроавтобусі з села Старосілля, що у Бериславському районі.

Транспортний засіб практично доїхав до селища Довгове, неподалік якого його й обстріляли. Ворог відкрив вогонь з протитанкової керованої ракети. Нею впритул загарбники атакували автобус, в якому мирні мешканці Херсонщини намагались врятуватись від окупації.

Станом на 1 серпня було відомо, що двоє людей загинуло на місці. Ще п'ятьом таки вдалось заїхати до Кривого Рогу. Мовиться про трьох чоловіків і двох жінок. Жоден із них не мав жодного стосунку до українського війська.

Тоді повідомлялось, що двоє з потерпілих у тяжкому стані. У них – опіковий шок. Постраждалим від рук ворога у місті надають необхідну медичну допомогу. Як стає зрозуміло зі сказаного вище, життя однієї з цих людей медикам врятувати таки не вдалось.

Напередодні ворог здійснив ще один теракт

Українців сколихнув обстріл колонії в Оленівці. Саме там утримували українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі". Ворог цинічно вдарив по корпусу, де перебували наші бійці.

Згодом стало відомо, що відповідний удар – не випадковість. У розвідці повідомляють, що на 1 серпня до Оленівки був запланований візит міжнародної комісії. Вона мала перевірити, чи в належних умовах утримують українських військових російські окупанти.

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