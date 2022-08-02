Деталі операції з евакуації розкрила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Вона зазначила, що серед евакуйованих з Донбасу було багато маломобільних. Усіх їх зустріли та розселили.

Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота,

– наголосила Верещук.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що усі служби готувалися відповідально до зустрічі людей з Донбасу. Разом з Іриною Верещук Райкович був біля кожного вагона та контролював евакуацію.

"Люди втекли з-під обстрілів, чимало натерпілися. Зараз для них важливе бодай тепле слово. Кожному допоможемо, дамо дах над головою, нагодуємо, прихистимо", – пообіцяв він.

Райкович також подякував ДСНС, волонтерам, Червоному Хресту, комунальним службам, освітянам, соціальним службам Кропивницького, команді ОВА, медикам за оперативну злагоджену роботу.

Евакуація людей з Донбасу / Фото Ірини Верещук

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Зауважимо, що 28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Ірина Верещук закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без їжі, ліків та тепла.

Алгоритм дій під час евакуації з Донеччини

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало алгоритм дій під час обов'язкової евакуації з Донеччини. Повідомляється, що логістика вже організована.

Як евакуюватися з Донеччини

1 крок – звернутись на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чат-ботами;

2 крок – на підставі звернення до вас приїдуть додому, допоможуть зібратись та довезуть до місця евакуації;

3 крок – відправлення з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається потягами та автобусами;

4 крок – під час поїздки вам допоможуть оформити довідку ВПО;

5 крок – після прибуття вас зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Додамо, що очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав жителів області виїхати з прифронтової зони, щоб не заважати роботі Збройних Сил України.

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