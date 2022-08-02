Про це сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що є населені пункти, де евакуювались 80% мешканців.

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"Є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається. Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли. Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій", – сказав Старух.

Пріоритет України

Очільник ОВА наголосив, що пріоритетом є зберегти якнайбільше людських життів, бо все інше можна буде відбудувати.

Якщо ні життя, ні здоров'я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей,

– сказав Старух.

Ризик бути на окупованих територіях

За словами Старуха, є випадки, коли росіяни на окупованих територіях масово вбивали мирне населення. Наразі з людьми із загарбаних населених пунктів поганий зв'язок.

"Зв'язок є, але періодично зникає. У березні-квітні ситуація була складніша. Тоді в багатьох населених пунктах не було електрики. Відповідно комунікація була відсутня. Зараз більш-менш усе налагодилося", – зазначив Старух.

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Потрібно рятувати дітей

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва заявила, що перебування дітей у прифронтових територіях є дуже небезпечним. Крім фізичних травм неповнолітні отримують і психологічні.

"Коли бачу дітей на вулиці, в мене сльози радості. Але водночас розумію, що їм тут аж надто небезпечно", – сказала Замазєєва.

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