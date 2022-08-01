Про це 1 серпня повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що із села Старосілля Бериславського району була спроба евакуювати на мікроавтобусі червоного кольору сімох людей.
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"Поблизу селища Довгове з протитанкової керованої ракети окупанти впритул розстріляли цей автобус", – повідомив Вілкул.
Дві людини перебувають у важкому стані
За словами Вілкула, двоє цивільних з автобуса загинули. П'ятьом людям таки вдалось потрапити у Кривий Ріг. Це троє чоловіків та 2 жінки. Вілкул наголосив, що серед них не було військових.
Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Все вже у лікарні у Кривому Розі, їм надають медичну допомогу,
– сказав очільник військової адміністрації.