Про це 24 каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, російські загарбники не дають людям нормально евакуюватися, адже гуманітарні коридори офіційно не працюють. В Україні вже готові автобуси та водії, щоб забрати людей. Але загарбники їх не пропускають.

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Утім, виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини ще реально. Інколи вдається подолати шлях на приватних автівках. Щодня виїжджає близько тисячі людей.

Якщо ми говоримо про те, скільки в середньому виїжджає – близько тисячі людей. Менше, ніж було раніше. Але це свідчить, що виїхати все-таки можна, – зазначила Верещук.

Будемо розбиратися на Запоріжжі

Верещук проінформована про ситуацію на Запоріжжі, де з перевезеннями відбувається певний хаос. Там немає електронної черги, перевізники можуть здирати близько 8 тисяч гривень за евакуацію, а гуманітарними коридорами інколи перевозять комерційні вантажі.

І виходить так. Ми знаходимо транспорт, пальне, водіїв. І тут виникають водії, які щось там домовляються і ледь не за комерційною ціною когось вивозять. Так не буде. Я це говорю відкрито. Ми наведемо порядок, – наголошує Верещук.

Вона закликала людей повідомляти про будь-які такі правопорушення на гарячу лінію 15-48 або в особисті повідомлення Ірині Верещук у фейсбуці. Міністерка обіцяє, що буде допомагати в кожному конкретному випадку.

Верещук про евакуацію українців з Херсонщини: дивіться відео

Додамо, з початку повномасштабної війни російські окупанти вбили в Україні щонайменше 353 дитини, ще 676 – зазнали поранень. Такі дані 24 каналу навела уповноважена президента України з прав дітей Дар'я Герасимчук.