Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, российские захватчики не дают людям нормально эвакуироваться, ведь гуманитарные коридоры официально не работают. В Украине готовы автобусы и водители, чтобы забрать людей. Но захватчики их не пропускают.

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Впрочем, уехать из временно оккупированной Херсонщины еще реально. Иногда удается преодолеть путь на частных автомобилях. Ежедневно выезжает около тысячи человек.

Если мы говорим о том, сколько в среднем уезжает – около тысячи человек. Меньше, чем было раньше. Но это свидетельствует о том, что уехать все-таки можно,

– отметила Верещук.

Будем разбираться в Запорожье

Верещук проинформирован о ситуации в Запорожье, где с перевозками происходит определенный хаос. Там нет электронной очереди, перевозчики иногда сдирают около 8 тысяч гривен за эвакуацию, а гуманитарными коридорами иногда перевозят коммерческие грузы.

И выходит так. Мы находим транспорт, горючее, водителей. И здесь возникают водители, которые что-то там договариваются и чуть ли не по коммерческой цене вывозят кого-то. Да не будет. Я это говорю открыто. Мы наведем порядок,

– подчеркивает Верещук.

Она призвала людей сообщать о каких-либо таких правонарушениях на горячую линию 15-48 или в личные сообщения Ирине Верещук в фейсбуке. Министер обещает, что будет помогать в каждом конкретном случае.

Верещук об эвакуации украинцев из Херсона: смотрите видео

Добавим, с начала полномасштабной войны российские оккупанты убили в Украине по меньшей мере 353 ребенка, еще 676 – получили ранения. Такие данные 24 каналу привела уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук.