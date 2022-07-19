россияне убили по меньшей мере 353 украинских детей

Только по официальным данным на утро 19 июля в результате вооруженной агрессии россии и полномасштабной войны в Украине погибли 353 ребенка, еще более 676 детей были ранены. Эти цифры страшные, но неокончательные. Об этом 24 каналу сообщила уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук.

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Что можно сказать однозначно, эти цифры – это не просто цифры, а детские судьбы. Это – законченные, отобранные, искалеченные детские жизни,

– констатировала она.

По ее словам, назвать точное количество пострадавших детей пока невозможно. Сейчас можно оперировать только теми цифрами, которые может подтвердить Генеральная прокуратура Украины.

Больше можно узнать только тогда, когда появится доступ к территориям, которые сегодня являются временно оккупированными врагом. Но и тогда, чтобы определить точную цифру пострадавших до последнего ребенка, понадобятся годы.

Почти 2 сотни детей находятся в розыске

Также омбудсмен озвучила официальные данные по количеству детей, которые находятся в розыске Национальной полиции Украины. Речь идет о 191 ребенке.

Следует заметить, что не все они исчезли именно на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Однако с большинством действительно случилось именно это.

Сколько детей принудительно депортировали

Нельзя забыть и о детях, которых захватчики принудительно депортировали или переместили на территории россии, беларуси или марионеточных квазиреспублик во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Как объяснила Дарья Герасимчук, здесь конкретной цифры тоже нет. По информации из открытых источников, российские власти открыто говорят о 350 тысячах украинских детей, которых они якобы эвакуировали.

"Но мы с вами прекрасно понимаем, что это не эвакуация, а принудительная депортация и перемещение, иначе бы детей уже вернули в Украину", – подчеркнула она.

Украина имеет информацию о 5100 случаях принудительной депортации или перемещения детей. Такое количество было установлено на основе заявлений от граждан в Национальное информационное бюро.

То есть сегодня мы верифицируем данные о 5100 детях, которых будут разыскивать с помощью международных организаций, международного Красного Креста и всеми возможными способами,

– заявила детская омбудсмен.

Дарья Герасимчук о том, как украинские дети страдают войной: смотрите видео

Последние случаи, в которых пострадали дети