С начала полномасштабного вторжения россии в Украину пострадали не менее 1015 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 16 июля.
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В Херсоне россияне убили мать с дочерью, а в Донецкой области ранили двух подростков
15 июля в Херсоне военнослужащими россии убита мать и ее малолетняя дочь. Под огнем оккупантов в очередной раз находился Бахмутский район Донецкой области. В селе Верхнекаменское получила ранение 14-летняя девушка, а в селе Свято-Покровское – 16-летняя,
– говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно еще о трех пострадавших детях в результате вражеской атаки на Винницу.
Сколько детей убили россияне
По официальной информации ювенальных прокуроров, от рук врага погибли уже 353 ребенка и более 662 – получили ранения разной степени тяжести.
К сожалению, цифры могут быть значительно больше. Ведь ювенальные прокуроры пока не имеют доступа к данным в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Где больше всего пострадало детей
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 353,
- Харьковской – 191,
- Киевской – 116,
- Черниговской – 68,
- Луганской – 61,
- Николаевской – 53,
- Херсонской – 52,
- Запорожской – 31.
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