С начала полномасштабного вторжения россии в Украину пострадали не менее 1015 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 16 июля.

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В Херсоне россияне убили мать с дочерью, а в Донецкой области ранили двух подростков

15 июля в Херсоне военнослужащими россии убита мать и ее малолетняя дочь. Под огнем оккупантов в очередной раз находился Бахмутский район Донецкой области. В селе Верхнекаменское получила ранение 14-летняя девушка, а в селе Свято-Покровское – 16-летняя,

– говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно еще о трех пострадавших детях в результате вражеской атаки на Винницу.

Сколько детей убили россияне

По официальной информации ювенальных прокуроров, от рук врага погибли уже 353 ребенка и более 662 – получили ранения разной степени тяжести.

К сожалению, цифры могут быть значительно больше. Ведь ювенальные прокуроры пока не имеют доступа к данным в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Где больше всего пострадало детей

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 353,

Харьковской – 191,

Киевской – 116,

Черниговской – 68,

Луганской – 61,

Николаевской – 53,

Херсонской – 52,

Запорожской – 31.

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