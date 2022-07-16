З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали щонайменше 1 015 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 16 липня.

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У Херсоні росіяни вбили матір з дочкою, а на Донеччині поранили двох підлітків

15 липня в Херсоні військовослужбовцями росії вбито матір та її малолітню доньку. Під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В селі Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське – 16-річна,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, стало відомо ще про трьох постраждалих дітей внаслідок ворожої атаки на Вінницю.

Скільки дітей вбили росіяни

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від рук ворога загинули вже 353 дитини та понад 662 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості.

На жаль, цифри можуть бути значно більші. Адже ювенальні прокурори поки що не мають доступу до даних в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Де найбільше постраждало дітей

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 353,

Харківській – 191,

Київській – 116,

Чернігівській – 68,

Луганській – 61,

Миколаївській – 53,

Херсонській – 52,

Запорізькій – 31.

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