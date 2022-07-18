Соответствующие "курсы" на временно оккупированном полуострове педагоги Херсона должны пройти до начала учебного года. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в украинских спецслужбах.

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Педагогов угрожают оставить без зарплаты

Отмечается, что в Херсонской области оккупационные власти предлагают местным учителям заведений начального и среднего образования пройти так называемую "переквалификацию" до начала нового учебного года.

Направляют учителей при этом на "курсы" на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Тех педагогов, которые не пройдут эту так называемую "переквалификацию", захватчики обещают уволить с работы и оставить без каких-либо средств к существованию.

После переквалификации учителя смогут получать заработную плату и другие услуги. Без курсов все педагоги останутся без зарплат и должностей,

– сообщили в спецслужбах.

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Последние новости из Херсонской области

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что кремль планирует осуществить аннексию Юга Украины до 11 сентября. Оккупационные власти готовятся к организации процесса на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей, и на этот раз могут обойтись даже без псевдореферендумов. Дата не случайная – в этот день в россии проходит так называемое "единое голосование".

Между тем начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что Вооруженные Силы Украины уверенно продвигаются на Херсонском направлении. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, однако успехи очевидны.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 17 июля в очередной раз призвала жителей населенных пунктов Херсонской области, которые пока контролируют российские захватчики, покинуть свои дома. Чиновница подчеркнула, что знает обо всех сложностях эвакуации из-под оккупации, но это просто необходимо сделать.

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