У аеропорту Волгограда росіяни вводять план "Килим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росію, ймовірно, масово атакують БпЛА

Щонайменше 6 вибухів пролунали над Воронєжом у Росії. У небі очевидці бачили яскраві спалахи, ймовірно роботу ППО. При цьому у місті "трясло вікна в рамах, спрацьовували сигналізації у автівок".

Російські ЗМІ уточнюють, що ППО нібито збила один безпілотник, але уламки його впали біля житлового будинку, вибивши вікна у одній квартирі. Попередньо ніхто не постраждав.

Раніше у владі попереджали людей триматися подалі від вікон через небезпеку атаки БпЛА.

Повітряна тривога через загрозу БпЛА лунає зокрема у Липецьку.

Там о 23:40, за словами місцевих жителів лунають вибухи. На околицях міста чули щонайменше 7 вибухів. Попередньо це звук роботи ППО.

Про вибухи повідомляють і жителі села Косиревка (3 кілометри від Липецька).

Про небезпеку ударів повідомив і губернатор Липецької області. Жителів просять не знаходитися біля вікон або під відкритим небом.

Водночас у аеропорту Волгограда ввели план "Килим". У небі нібито зафіксували БпЛА ЗС України.