В аэропорту Волгограда россияне вводят план "Ковер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россию, вероятно, массово атакуют БпЛА
По меньшей мере 6 взрывов прогремели над Воронежем в России. В небе очевидцы видели яркие вспышки, вероятно работу ПВО. При этом в городе "трясло окна в рамах, срабатывали сигнализации у автомобилей".
Российские СМИ уточняют, что ПВО якобы сбила один беспилотник, но обломки его упали возле жилого дома, выбив окна в одной квартире. Предварительно никто не пострадал.
Ранее во власти предупреждали людей держаться подальше от окон из-за опасности атаки БпЛА.
Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА раздается в частности в Липецке.
Там в 23:40, по словам местных жителей раздаются взрывы. В окрестностях города слышали по меньшей мере 7 взрывов. Предварительно это звук работы ПВО.
О взрывах сообщают и жители села Косыревка (3 километра от Липецка).
Об опасности ударов сообщил и губернатор Липецкой области. Жителей просят не находиться у окон или под открытым небом.
В то же время в аэропорту Волгограда ввели план "Ковер". В небе якобы зафиксировали БпЛА ВС Украины.