В аэропорту Волгограда россияне вводят план "Ковер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россию, вероятно, массово атакуют БпЛА

По меньшей мере 6 взрывов прогремели над Воронежем в России. В небе очевидцы видели яркие вспышки, вероятно работу ПВО. При этом в городе "трясло окна в рамах, срабатывали сигнализации у автомобилей".

Российские СМИ уточняют, что ПВО якобы сбила один беспилотник, но обломки его упали возле жилого дома, выбив окна в одной квартире. Предварительно никто не пострадал.

Ранее во власти предупреждали людей держаться подальше от окон из-за опасности атаки БпЛА.

Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА раздается в частности в Липецке.

Там в 23:40, по словам местных жителей раздаются взрывы. В окрестностях города слышали по меньшей мере 7 взрывов. Предварительно это звук работы ПВО.

О взрывах сообщают и жители села Косыревка (3 километра от Липецка).

Об опасности ударов сообщил и губернатор Липецкой области. Жителей просят не находиться у окон или под открытым небом.

В то же время в аэропорту Волгограда ввели план "Ковер". В небе якобы зафиксировали БпЛА ВС Украины.