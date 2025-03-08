Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходило под Таганрогом

Российские пропагандисты писали, что взрывы слышали в селе Ряженое, что под Таганрогом в Ростовской области. Россияне бурно реагируют на громкие звуки, которые слышали во время атаки.

Россияне слышали взрыв под Таганрогом: смотрите видео (18+ – нецензурная лексика)

На кадрах, которые распространяют очевидцы, можно услышать характерный звук "бензопилы", который раздается от беспилотников, впоследствии там прогремел взрыв.

Й** твою мать! Б**н, где это?!

– жалуется россиянка.

Россиянка зафиксировала момент прилета под Таганрогом: смотрите видео (18+ – нецензурная лексика)

На месте прилета также образовалось большое огненное облако. Российские очевидцы, которые есть на видео, радуются, что зафиксировали момент с громкими звуками.

"Я заснял", – кричал один из российских граждан.

Как выглядел взрыв вблизи Таганрога: смотрите видео (18+ – нецензурная лексика)

Пока точно неизвестно, работала ли печально известная российская ПВО по неизвестным беспилотникам, или же вообще не заметила загадочные объекты в небе. Также оккупанты пока не писали о последствиях прилета у Ряженого.