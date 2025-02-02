Так, жители Таганрога в роспабликах пожаловались на мощные звуки взрывов, передает 24 Канал.

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Россию атакуют дроны

Вечером в Ростовской области тамошняя ПВО открыла охоту за дронами. Мониторы писали о пребывании БПЛА над пресловутым Каменск-Шахтинским, а также многострадальным Миллерово.

Отмечалось, в частности, что в Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один беспилотник.

Справка: Украина неоднократно атаковала аэродром в Миллерово. Последние спутниковые снимки свидетельствуют, что там появились новые позиции ПВО.

Россияне панически сообщают, что со стороны оккупированной Луганщины на Ростовщину, Белгородскую и Саратовскую области надвигаются более 60 дронов.

Около 21:00 в Таганроге прозвучала серия взрывов, которую услышал весь город. Местные телеграм-каналы успокаивают, что это, мол, была работа ПВО.

От взрывов в Таганроге воют автомобили и трясутся окна / Скриншот из сети

К слову, в Москве вечером 2 февраля вспыхнул пожар в ангаре, где могут быть газовые баллоны.