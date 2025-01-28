Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные "Радио Свобода", пишет 24 Канал.

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Новые ангары, укрытия и системы ПВО

Чтобы продолжать использовать военные аэродромы вблизи границы для ударов по Украине, Россия устанавливает на них новые системы ПВО и строит ангары для самолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Так, на авиабазе "Миллерово" в Ростовской области появились новые позиции ПВО С300/400, которых здесь не было еще в октябре прошлого года, на месте открытых стоянок самолетов построены или строят ангары,

– пишут в "Радио Свобода".

Там указывают, что строительство ангаров также зафиксировано на авиабазе Бельбек в аннексированном Крыму и на аэродроме Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Что появилось на авиабазе "Миллерово": смотрите видео