Ранее такая деятельность происходила с помощью гражданских автомобилей, чтобы, вероятно, скрыть такие действия. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что теперь перевозка ракет происходит открыто. Это может быть связано с определенными трудностями у противника.

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Деятельность россиян на оккупированных территориях

По мнению Петра Андрющенко, есть угроза, что россияне в сторону Бердянска перевозят баллистические ракеты, чтобы бить по территории Украины. Однако более вероятная гипотеза все же связана с тем, что оккупанты везут ракеты в ПВО.

Важно! Defense Express сообщает, что ночная атака Сил обороны 24 января на рязанский нефтеперерабатывающий завод продемонстрировала уязвимость российской системы ПВО. Украинским дронам удалось нанести результативный удар по одному из крупнейших НПЗ России, который имеет проектную мощность до 18 миллионов тонн в год.

Он подчеркнул, что у россиян сейчас частично истощены системы противовоздушной обороны. Это легко объяснили ежедневными атаками украинских дронов по временно оккупированной территории, военным объектам и инфраструктуре страны-агрессора.

Россияне достаточно активно используют и "Панцирь-С", и С-300 – все, что у них есть. Такой активности никогда не было, как в этом январе (2015 года – 24 Канал). Я не вспомню, когда бы ежедневно в разных уголках России звучала воздушная тревога и работала ПВО на оккупированных территориях,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Российские военные мощности стали истощались активнее, поэтому, по словам Андрющенко, оккупанты и начали, не скрываясь, завозить на оккупированной территории свои системы противовоздушной обороны.

Каждую ночь по ударам в небе можно понять, где базируются вражеские ПВО. В основном об этом все знают, поэтому и нет смысла прятаться. Вероятно, это связано с тем,

– заметил он.