Раніше така діяльність відбувалась за допомогою цивільних автомобілів, щоб, ймовірно, приховати такі дії. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що тепер перевезення ракет відбувається відкрито. Це може бути пов'язано із певними труднощами у противника.

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Діяльність росіян на окупованих територіях

На думку Петра Андрющенка, є загроза, що росіяни в бік Бердянська перевозять балістичні ракети, щоб бити по території України. Проте більш ймовірна гіпотеза все ж пов'язана із тим, що окупанти везуть ракети до ППО.

Важливо! Defense Express повідомляє, що нічна атака Сил оборони 24 січня на рязанський нафтопереробний завод продемонструвала вразливість російської системи ППО. Українським дронам вдалося завдати результативного удару по одному з найбільших НПЗ Росії, який має проєктну потужність до 18 мільйонів тонн на рік.

Він підкреслив, що у росіян зараз частково виснажені системи протиповітряної оборони. Це легко пояснили щоденними атаками українських дронів по тимчасово окупованій території, військових об'єктах та інфраструктурі країни-агресорки.

Росіяни досить активно використовують і "Панцир-С", і С-300 – все, що у них є. Такої активності ніколи не було, як цього січня (2015 року – 24 Канал). Я не згадаю, коли б щодня у різних куточках Росії лунала повітряна тривога і працювала ППО на окупованих територіях,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

Російські військові потужності стали виснажувались активніше, тому, за словами Андрющенка, окупанти й почали, не ховаючись, завозити на окупованій території свої системи протиповітряної оборони.

Кожну ніч по ударах у небі можна зрозуміти, де базуються ворожі ППО. Здебільшого про це всі знають, тому і немає сенсу ховатися. Ймовірно, це пов'язано з тим,

– зауважив він.