Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Входить до топ-5 найбільших заводів Росії: показуємо на карті, де розташований Рязанський НПЗ

У ЗСУ розкрили деталі атаки на Рязанський НПЗ

У ніч проти 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки повторно уразили об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Так, під час дронової атаки поблизу НПЗ лунали вибухи, а після – спалахнула пожежа.

Відомо, що Рязанський нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших НПЗ країни-агресорки. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Що відомо про Рязанський НПЗ Рязанський НПЗ розташований на півдні Рязані. Судячи із супутникових знімків, завод займає чималу територію в промзоні міста. Зауважимо, що від Рязанського НПЗ до українського кордону – понад 500 кілометрів. НПЗ у Рязані виготовляє авіаційне пальне, а також є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Крім того, у Генштабі ЗСУ додали, що нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління оперативної групи Тихоокеанського флоту у районі населеного пункту Корєнєво Курської області. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об'єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 січня Рязанський НПЗ не вперше опинився під атакою дронів. Так, безпілотники успішно атакували завод днями раніше – 24 січня.

Під час минулої дронової атаки загорілися 3 цистерни з пальним. Також унаслідок атаки спалахнув цех, де розміщена установка гідроочищення дизельного пального та авіаційного гасу.

Рязанський НПЗ опинявся під атакою дронів і 1 травня 2024 року. Тоді дрони ГУР також успішно уразили об'єкт на території країни-агресорки. Тоді на території НПЗ також спалахнула масштабна пожежа.