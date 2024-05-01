Варто зауважити, що Рязанський НПЗ не вперше опинився під атакою дронів. Де розташований один з найбільших російських заводів, показує на карті 24 Канал.
До теми Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, – ЗМІ
Де розташований Рязанський НПЗ
Рязанський нафтопереробний завод входить до топ-5 найбільших підприємств Росії. За інформацією Reuters, у 2023 році завод переробив 12,67 мільйона тонн нафти, що становить 4,6% від усього нафтоперероблення в Росії, виробивши 2,79 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,64 мільйона тонн дизельного пального, 3,12 мільйона тонн мазуту та 0,87 мільйона тонн авіаційного палива. НПЗ у Рязані також є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.
Завод розташований на півдні Рязані. Судячи із супутникових знімків, НПЗ займає чималу територію в промзоні міста. Зауважимо, що Рязанський НПЗ розташований за понад 500 кілометрів від українського кордону.
Дивіться на карті, де розташований Рязанський НПЗ
Дрони атакували Росію: що відомо
- У ніч проти 1 травня у низці областей Росії лунали вибухи. Там бідкалися на атаку дронів та повідомляли про роботу "пе-ве-о". Зокрема тривожно було у Бєлгородській, Ростовській, Курській, Воронезькій та Рязанській областях.
- Як заявили в російському міноборони, над цими областями вночі збили 6 дронів. Цікаво, що сирени повітряної тривоги уночі лунали навіть в Махачкалі – столиці Дагестану. Хоча там і не було загрози, однак сирени уночі неабияк налякали місцевих жителів.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою на Рязанський НПЗ стоїть Головне управління розвідки. Окрім того, відомо, що безпілотники також атакували й нафтопереробний завод у Воронезькій області. Наразі наслідки щодо цієї атаки уточнюються.