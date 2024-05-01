Стоит заметить, что Рязанский НПЗ не впервые оказался атакован дронами. Где расположен один из крупнейших российских заводов, показывает на карте 24 Канал.
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Где расположен Рязанский НПЗ
Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в топ-5 крупнейших предприятий России. По информации Reuters, в 2023 году завод переработал 12,67 миллиона тонн нефти, что составляет 4,6% от всей нефтепереработки в России, произведя 2,79 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,64 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллиона тонн мазута и 0,87 миллиона тонн авиационного топлива. НПЗ в Рязани также является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.
Завод расположен на юге Рязани. Судя по спутниковым снимкам, НПЗ занимает большую территорию в промзоне города. Заметим, что Рязанский НПЗ расположен более чем в 500 километрах от украинской границы.
Смотрите на карте, где расположен Рязанский НПЗ
Дроны атаковали Россию: что известно
- В ночь на 1 мая в ряде областей России раздавались взрывы. Там жаловались на атаку дронов и сообщали о работе "пе-ве-о". В частности тревожно было в Белгородской, Ростовской, Курской, Воронежской и Рязанской областях.
- Как заявили в российском минобороны, над этими областями ночью сбили 6 дронов. Интересно, что сирены воздушной тревоги ночью раздавались даже в Махачкале – столице Дагестана. Хотя там и не было угрозы, однако сирены ночью изрядно напугали местных жителей.
- Источники 24 Канала сообщили, что за атакой на Рязанский НПЗ стоит Главное управление разведки. Кроме того, известно, что беспилотники также атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области. Сейчас последствия по этой атаке уточняются.