Стоит заметить, что Рязанский НПЗ не впервые оказался атакован дронами. Где расположен один из крупнейших российских заводов, показывает на карте 24 Канал.

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Где расположен Рязанский НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в топ-5 крупнейших предприятий России. По информации Reuters, в 2023 году завод переработал 12,67 миллиона тонн нефти, что составляет 4,6% от всей нефтепереработки в России, произведя 2,79 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,64 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллиона тонн мазута и 0,87 миллиона тонн авиационного топлива. НПЗ в Рязани также является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.

Завод расположен на юге Рязани. Судя по спутниковым снимкам, НПЗ занимает большую территорию в промзоне города. Заметим, что Рязанский НПЗ расположен более чем в 500 километрах от украинской границы.

Смотрите на карте, где расположен Рязанский НПЗ

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