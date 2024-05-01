Об этом пишут в различных телеграм-каналах, а также сообщают представители местных властей. Традиционно, оккупанты заявляют об отражении атаки, одна на НПЗ в Рязани – масштабный пожар в результате попадания дрона, передает 24 Канал.

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В России заявили об атаке дронов

Ночью 1 мая в разных областях фиксировали дроны. Так, о взрывах и работе "пе-ве-о" писали в Ростовской, Курской, Воронежской и Рязанской области. Неизвестные дроны настолько напугали россиян, что сирены тревоги включили и в Махачкале – столице Дагестана. Что стало причиной объявления тревоги – неизвестно, однако сирены изрядно напугали местных жителей.

Сирены в Махачкале: смотрите видео

Традиционно, оккупанты заявляют, что якобы "все сбили". Впрочем, в сети публикуют кадры, на которых видно масштабный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Так, в результате атаки дронов там произошло возгорание. Какие последствия попадания и какие повреждения – пока неизвестно.

Пожар на Рязанском НПЗ: смотрите видео

Как пишут некоторые российские телеграм-каналы, на Рязанском НПЗ около 03:00 прозвучало 2 взрыва, после этого – вспыхнул масштабный пожар. Местные власти не сообщают, что происходит на НПЗ. Известно лишь то, что сейчас там работают представители различных служб.

Рязанский НПЗ после атаки дронов: смотрите видео



В районе Рязанского НПЗ масштабный пожар / Фото из сети

Дроны фиксировали по меньшей мере в 4 областях, однако о сбивании сообщали только в 2. Так, по 1 беспилотнику якобы "приземлили" в Воронежской и Курской областях. Впрочем, уже традиционно, оккупанты не сообщают о пострадавших или разрушениях. В то же время пропагандистские телеграм-каналы заявляют о якобы 4 сбитых БПЛА.

Лишь впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что якобы в результате падения обломков сбитого дрона в одном из недостроенных домов "вылетело стекло". О других разрушениях или пострадавших Гусев не сообщал.

В России постоянно что-то взрывается