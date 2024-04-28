Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что именно дроны якобы повредили в регионе. Кстати говоря, россияне утром заявили о массированной атаке и заверили, что якобы они "сбили" 17 дронов.

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Что известно о последствиях атаки дронами на Белгородщине

Приспешник Путина Гладков заявил, что якобы под атакой дрона оказалось село Вязовое Краснояружского района Белгородщины.

В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи,

– сказал Гладков.

Он говорил, что якобы аварийные службы будут ликвидировать последствия.

Что известно о взрывной ночи у врагов