Губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что именно дроны якобы повредили в регионе. Кстати говоря, россияне утром заявили о массированной атаке и заверили, что якобы они "сбили" 17 дронов.
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Что известно о последствиях атаки дронами на Белгородщине
Приспешник Путина Гладков заявил, что якобы под атакой дрона оказалось село Вязовое Краснояружского района Белгородщины.
В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи,
– сказал Гладков.
Он говорил, что якобы аварийные службы будут ликвидировать последствия.
Что известно о взрывной ночи у врагов
- В России заявили об атаке дронов на Брянске, Курск, Белгородская и Калужская области. Российское минобороны заверило, что якобы они "сбили" 17 беспилотников.
- Не обошлось без последствий. В частности, оккупанты жаловались, что дроны атаковали нефтебазу в Калужской области.
- Кроме того, в Татарстане загорелся сборочный цех завода "КамАЗ". Именно он поставляет грузовики российской армии.