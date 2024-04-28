Об этом сообщают российские СМИ. Этот завод известен тем, что поставляет грузовики российской армии для войны против Украины, передает 24 Канал.

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В Татарстане горел цех завода "КамАЗ"

Очевидцы распространяют в сети видео, где горит сборочный цех главного завода корпорации "КамАЗ" в городе Набережные Челны. Речь идет о цехе, который занимается сборкой авто.

В Набережных Челнах горит цех завода "КамАЗ": смотрите видео

Позже в сети написали, что якобы возле завода "вспыхнул мусор". Однако в социальных сетях ходят видео, где заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.

Задымление из цеха было видно издалека: смотрите видео

Из открытых источников также известно, что "КамАЗ" является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.

Россияне писали, что возле завода якобы горел мусор: смотрите видео

Что известно о заводе "КамАЗ" в России "КамАЗ"– это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и компонентов этой техники. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков. Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.

В 2022 году предприятие внесли в санкционные списки ЕС, США, Канады и Британии за поставку российским оккупантам машин типа КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560. Все эти модели россияне используют в войне против Украины.

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