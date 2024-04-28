Российские телеграмм-каналы пишут, что в районе нефтебазы в Человеке упали БпЛА. Там утверждают, что разрушений нет, передает 24 Канал.
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Упали 3 БпЛА
Конечно, же в России также отмечают, что нет ни жертв, нет разрушений, однако доверять российским источникам не следует. Пока нет никаких деталей относительно реальных последствий атаки.
Кроме этого, не публикуют также и фото или видео с места происшествия. Украинская сторона никак не комментировала инцидента.
Российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в последние недели находятся под пристальным наблюдением дронов.
Россия заявила об атаке 70 дронами
- В России не проходит ни одной ночи без "атаки" неизвестными дронами, взрывами и свежим "хлопком". На этот раз неспокойно было в Краснодарском крае, а также временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают российские СМИ. В то же время россияне уверяют, что все вражеские цели они якобы удачно сбили
- Российское министерство обороны утром 27 апреля сообщило, что в течение ночи были якобы пресечены "попытки киевского режима совершить террористические атаки". В частности, оккупанты говорили о якобы применении БпЛА самолетного типа по объектам на территории России.
- Тем временем мониторинговые телеграммы-каналы страны-агрессорки писали, что общее приблизительное количество дронов, которая залетела в Россию, было до 70 единиц. Также некоторые беспилотники, по словам окупантов, двигались в направлении Крымского моста в Керчи.