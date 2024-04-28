Російські телеграм-канали пишуть, що у районі нафтобази у Людино впали БпЛА. Там стверджують, що руйнувань немає, передає 24 Канал.
Дивіться також На Одещині збили "Орлан-10": це зробили із літака, який для цього не пристосований
Впали 3 БпЛА
Звісно, ж у Росії також наголошують, що немає ні жертв, ні руйнувань, однак довіряти російським джерелам не варто. Наразі немає жодних деталей щодо реальних наслідків атаки.
Крім цього, не публікують також і фото або відео з місця події. Українська сторона жодним чином не коментувала інциденту.
Російські нафтобази та нафтопереробні заводи останні тижні перебувають під пильним наглядом дронів.
Росія заявила про атаку 70 дронами
- У Росії не минає жодної ночі без "атаки" невідомими дронами, вибухами і свіжою "бавовною". Цього разу неспокійно було у Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас росіяни запевняють, що всі ворожі ціли вони нібито вдало збили
- Російське міністерство оборони вранці 27 квітня повідомило, що протягом ночі було нібито припинено "спроби київського режиму вчинити терористичні атаки". Зокрема, окупанти казали про начебто застосування БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії.
- Тим часом моніторингові телеграм-канали країни-агресорки писали, що загальна приблизна кількість дронів, яка залетіла у Росію, була до 70 одиниць. Також деякі безпілотники, за словами окупантів, рухалися у напрямку Кримського мосту у Керчі.