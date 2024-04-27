Об этом сообщают российские СМИ. В то же время россияне уверяют, что все вражеские цели они якобы удачно сбили, передает 24 Канал.

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В Краснодарском крае и Крыму видели дроны

Российское министерство обороны утром 27 апреля сообщило, что в течение ночи были якобы прекращены "попытки киевского режима совершить террористические атаки". В частности, оккупанты говорили о якобы применении БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

По предварительным данным, печально известная российская противовоздушная оборона "сбила" и "перехватила" над территорией Краснодарского края шестьдесят шесть украинских БПЛА. Еще два беспилотника были якобы уничтожены над Крымским полуостровом.

Между тем мониторинговые телеграм-каналы страны-агрессора писали, что общее приблизительное количество дронов, которая залетела в Россию, было до 70 единиц. Также некоторые беспилотники, по словам оккупантов, двигались в направлении Крымского моста в Керчи.

Беспилотники ударили по 2 российских НПЗ