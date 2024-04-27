Звуки якобы взрывов слышали ориентировочно перед 4:00 27 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже в 5:12 рассказал о якобы сбитых дронах, пишет 24 Канал со ссылкой на вражескую власть и росСМИ.

Смотрите также Лукашенко нарассказывал новых сказок: чего он на самом деле боится

Что происходило у россиян в Красноярском крае

Вениамин Кондратьев заявил, что якобы они "подавили" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Пытались (дроны – 24 Канал) атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как сообщают с мест – пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА,

– объяснил губернатор.

Россияне в телеграм-каналах показали кадры атаки и взрывы, которые раздавались на НПЗ. Согласно им, не так верится местной власти, которая уверяет, что якобы нет серьезных повреждений.

Момент взрыва в Краснодарском крае: смотрите видео

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на их нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" вспыхнул пожар. По его словам, повреждена ректификационная колонна. Пожар якобы ликвидировали.

Также в телеграм-канале ASTRA сообщили, что местные жители сообщают об атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод. Мол, там возник пожар, который уже почти потушили.

Вероятные взрывы на российском НПЗ: смотрите видео

В одном из российских телеграм-каналов написали, что якобы дроны атаковали "Славянск-ЭКО", битумный завод и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Однако российские власти это традиционно не подтверждали.



В России беспилотники могли ударить по трем объектам

Громкая ночь в России / Фото из телеграм-каналов

Впоследствии в Минэнерго Украины заявили, что ночью в России удары были по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и другим объектам. После атаки на некоторых предприятиях возникли пожары.

В министерстве со ссылкой на открытые источники написали о том, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после атаки дронами.

Кстати, местные жители писали о не менее чем 7 взрывах в Славянске-на-Кубани и звуках, похожих на работу БПЛА.

Россияне рассказывали, сколько взрывов в регионе слышали/скриншоты из телеграм-каналов

Где находится Краснодарский край России: смотрите на карте

Обратите внимание! 17 марта 2024 года российское нефтеперерабатывающее предприятие "Славянск-ЭКО" было под атакой беспилотников. Там вспыхнул пожар. Писали о пострадавших. Издание "Коммерсант" называло НПЗ одним из пяти крупнейших компаний, занимающихся нефтепереработками в крае.