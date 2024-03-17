В ночь с 16 на 17 марта в городе Славянск-на-Кубани было шумно. Местные жители видели яркие вспышки и звуки "хлопка".
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Что известно о взрывах
Россияне заявили, что Краснодарский край якобы был атакован дронами. В частности неустановленные беспилотники могли атаковать один из местных заводов в Славянске-на-Кубани.
В Славянске-на-Кубани прогремели взрывы: смотрите видео
Предварительно, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, который расположен на юге Славянска-на-Кубани. На территории предприятия произошел пожар.
Жители города видели яркие вспышки: смотрите видео
Сообщается о по меньшей мере одном пострадавшем работнике завода. На место выехали медики и другие оперативные службы.
Где расположен Славянск-на-Кубани: смотрите карту
По версии россиян, завод атаковала группа ударных БПЛА, состоявшая якобы по меньшей мере из 5 дронов. При этом части беспилотников удалось долететь до предприятия. Местные жители слышали сирену и работу ПВО.