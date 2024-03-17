У ніч з 16 на 17 березня у місті Слов'янськ-на-Кубані було гучно. Місцеві жителі бачили яскраві спалахи та звуки "бавовни".
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Що відомо про вибухи
Росіяни заявили, що Краснодарський край нібито був атакований дронами. Зокрема невстановлені безпілотники могли атакувати один з місцевих заводів у Слов'янську-на-Кубані.
У Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи: дивіться відео
Попередньо, мовиться про нафтопереробний завод, що розташований на півдні Слов'янська-на-Кубані. На території підприємства сталася пожежа.
Жителі міста бачили яскраві спалахи: дивіться відео
Повідомляється про щонайменше одного постраждалого працівника заводу. На місце виїхали медики та інші оперативні служби.
Де розташований Слов'янськ-на-Кубані: дивіться карту
За версією росіян, завод атакувала група ударних БпЛА, що складалася нібито щонайменше з 5 дронів. При цьому частині безпілотників вдалося долетіти до підприємства. Місцеві жителі чули сирену та роботу ППО.