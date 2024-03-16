По словам Кирилла Буданова, эффективные удары по энергетическим и другим стратегическим объектам России имеют две причины: развитие технологий атакующей стороны и исчерпание ресурсов России для защиты. Он отметил, что огромные потери российской армии влияют на способность страны оборонять свои объекты, – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Буданов об атаках дронов на Россию
Удары по нефтеперерабатывающим заводам и складам боеприпасов уменьшают военный потенциал России, что может существенно повлиять на ход боевых действий. В то же время Буданов отметил, что это уже не только военный вопрос, но и политический, поскольку удары по НПЗ также влияют на стратегические расчеты России.
Не только объекты энергетики (под прицелом – 24 Канал), но и другие стратегические объекты. Потери огромные. Все, что можно было снять, оно уже здесь воюет (на территории Украины – 24 Канал), и это влияет на способность России защищать свои объекты,
– заявил Буданов.
Буданов также отметил, что удары по складам боеприпасов снижают активность российских войск и их способность к ведению боевых действий. Он акцентировал, что это влияет на военно-политическую отрасль и может изменить позицию России в мире в будущем.
В общем, учитывая важность нефтеперерабатывающей промышленности для ведения войны, такие удары могут стать существенным фактором в изменении баланса сил в пользу Украины. В то же время это ставит под сомнение способность России к длительному ведению военных действий.
Контекст
- Атаки на российские нефтебазы сдерживают поставки топлива в оккупационные войска, что положительно влияет на оборонительные усилия Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов констатировал, что каждый такой инцидент усложняет логистику для противника и снижает его боеспособность.
- Взрывы на нефтяных объектах России заставляют оккупантов пересматривать свои планы, что становится дополнительным преимуществом для Украины. По словам Юсова понятно, что эти события имеют важное значение для сдерживания вражеской агрессии.
- По информации источников, только в ночь на 16 марта украинские беспилотники ударили по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области России. Перед тем под прицелом были объекты в других регионах.